Подрядчик закрыл на ремонт один из перекрестков. Работы продлятся до сентября.

Подрядчик закрыл на ремонт один из перекрестков. Работы продлятся до сентября.

В первый рабочий день после отпуска мэр Омска Сергей Шелест отправился на бульвар Архитекторов. С сегодняшнего дня подрядчик закрыл для ремонта пересечение с Волгоградской, хотя пока для проезда еще доступны два правоповоротных съезда.

– Обсудили с подрядчиком фронт работ. Строители выполнят демонтаж старой дорожной одежды, переустроят сети связи и газопровода, проложат новую ливневку. Силами ОмскВодоканала будут вынесены за границы расширения дороги водопроводные трубы. Как только основные сетевые пересечки будут проработаны, начнется процесс формирования новой дороги, – отметил мэр.

Движение на этом перекрестке планируется вновь открыть к 1 сентября. Отметим, что полностью завершить работы планируется к концу года.

Глава города пообещал, что будет следить за тем, как перераспределятся транспортные потоки на Левобережье. В случае необходимости планируется вносить изменения в организацию дорожного движения.

Чтобы увеличить пропускную способность на пересечении Сейфуллина и Волгоградской, Сейфуллина станет главной, а для проезда в сторону улицы Лукашевича будет разрешен левый поворот. Светофорт на перекрестке с Волгоградской демонтируют, соседний светофор у ТЦ «Мега» откорректируют.

В связи с открытием движения по перекрестку бульвар Архитекторов – Степанца – 70 лет Октября также планируется корректировка светофоров: