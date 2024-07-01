Разница с предыдущим расписанием может составлять от 3 до 20 минут.

Разница с предыдущим расписанием может составлять от 3 до 20 минут.

АО «Омск-пригород» запланировало ремонт железнодорожных путей на июль. В связи с этим в Омской области изменится расписание электричек.

Новое расписание с 7 по 20 июля:

№ 6563 «Омск-Называевская», отправление со станции Омск в 7:35 (на 5 минут позже), прибытие на станцию Называевская в 10:16 (на 15 минут позже);

№ 6564 «Называевская-Омск», отправление в 15:36 (на 16 минут раньше), прибытие в 18:15 (на 7 минуты раньше);

№ 6569 «Омск-Называевская», отправление в 18:37, прибытие в 21:30 (на 3 минуты позже);

№ 6570 «Называевская-Омск», отправление по расписанию в 5:59, прибытие в 8:37 (на 10 минут позже);

№ 6555 «Московка-Называевская», отправление по расписанию в 10:18, прибытие в 13:27 (на 4 минуты позже).

С 9 по 20 июля пригородный поезд № 6556 «Называевская-Московка» будет отправляться также в 13:49, а прибывать в 17:07 (на 4 минуты позже).

7, 12–14, 19 и 20 июля:

№ 6567 «Омск-Называевская», отправление по расписанию в 15:18, прибытие в 17:52 (на 3 минуты позже);

№ 6568 «Называевская-Омск», отправление по расписанию в 18:09, прибытие в 20:49 (на 10 минут позже);

№ 6207/6208 «Иртышское-Омск», отправление в 18:38 (на 20 минут позже), прибытие в 21:09 (на 20 минут позже).

Пригородный поезд № 6478 «Исилькуль-Омск», 7, 10, 13, 14, 17, 20 июля будет отправляться в 13:38 (на 3 минуты позже), а прибывать в 15:31 (на 3 минуты позже).

№ 6672 «Омск-Калачинская» 9–12 и 15–19 июля будет отправляться в 17:31 (на 9 минут позже), а прибывать в 19:10 (также на 9 минут позже).