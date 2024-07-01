Омск-Информ
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·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне вечером.
Вчера около 18:50 на трассе Муромцево – Павловка – Дурново в Муромцевском районе случилось ДТП. Как сообщили в полиции, автомобиль ВАЗ-21099 вылетел в правый по ходу движения кювет и опрокинулся.
За рулем находился 35-летний мужчина. Он скончался от травм по дороге в больницу.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины происшествия.
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·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне вечером.
Вчера около 18:50 на трассе Муромцево – Павловка – Дурново в Муромцевском районе случилось ДТП. Как сообщили в полиции, автомобиль ВАЗ-21099 вылетел в правый по ходу движения кювет и опрокинулся.
За рулем находился 35-летний мужчина. Он скончался от травм по дороге в больницу.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины происшествия.
1014