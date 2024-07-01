Подруги, сидевшие вместе в колонии, весело проводили время на воле, однако тюремное прошлое дало о себе знать.

Подруги, сидевшие вместе в колонии, весело проводили время на воле, однако тюремное прошлое дало о себе знать.

Суд в Красноярске вынес приговор по уголовному делу 47-летней омички, которая обвинялась в краже денег у местной жительницы. Женщины оказались ровесницами и в недавнем прошлом вместе отбывали наказание в исправительной колонии.

Когда обе подруги вышли на волю, они решили встретиться. Омичка приехала в Красноярск и две недели гостила у бывшей сокамерницы. Женщины весело проводили время, в основном за распитием алкоголя. В одно из утр красноярка ушла на работу, оставив подругу в квартире. Когда она вернулась домой, обнаружила, что гостья из Омска неожиданно исчезла, а вместе с ней из кошелька хозяйки пропали 42 тыс. рублей. Бывшей заключенной не оставалось ничего, кроме как обратиться в полицию.

– При проведении оперативных мероприятий сотрудники полиции установили, что приятельница из Омска купила билет на поезд и планирует покинуть Красноярск. Женщина была задержана сотрудниками уголовного розыска на железнодорожном вокзале, – сообщили в ГУ МВД по Красноярском краю.

На омичку завели уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Советский районный суд Красноярска дал ей 1 год 10 месяцев лишения свободы условно. Приговор уже вступил в законную силу.