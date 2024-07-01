Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчина с женщиной разбились на дороге между двумя садоводческими товариществами.

Вечером в воскресенье, 30 июня, в Омском районе произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Судя по времени и месту аварии, погибшие возвращались домой с дачи.

Сообщение о дорожном инциденте поступило в 20:10 часов. По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля «Тойота-Карина», ехавший по дороге от СНТ «Автомобилист» в направлении СНТ «Прогресс-5», не справился с управлением, и машина вылетела в кювет.

– В результате ДТП водитель автомобиля и его 41-летняя пассажирка скончались на месте происшествия, – сообщили в полиции.

Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельной аварии.

1709
·Происшествия

Мужчина с женщиной разбились на дороге между двумя садоводческими товариществами.

Вечером в воскресенье, 30 июня, в Омском районе произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Судя по времени и месту аварии, погибшие возвращались домой с дачи.

Сообщение о дорожном инциденте поступило в 20:10 часов. По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля «Тойота-Карина», ехавший по дороге от СНТ «Автомобилист» в направлении СНТ «Прогресс-5», не справился с управлением, и машина вылетела в кювет.

– В результате ДТП водитель автомобиля и его 41-летняя пассажирка скончались на месте происшествия, – сообщили в полиции.

Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельной аварии.

1709