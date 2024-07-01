Омск-Информ
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·Общество

Температура воздуха останется все такой же теплой, но будут идти дожди.

Сегодня в Омске будет переменная облачность. Ночью температура воздуха достигнет +17 °, а днем воздух прогреется до +27… +28 °. Вероятность дождя остается высокой, но он будет небольшим.

Кратковременные дожди с грозами прогнозируются и в отдельных районах Омской области. Но днем там тоже будет тепло – до +29 °.

·Общество

Температура воздуха останется все такой же теплой, но будут идти дожди.

Сегодня в Омске будет переменная облачность. Ночью температура воздуха достигнет +17 °, а днем воздух прогреется до +27… +28 °. Вероятность дождя остается высокой, но он будет небольшим.

Кратковременные дожди с грозами прогнозируются и в отдельных районах Омской области. Но днем там тоже будет тепло – до +29 °.