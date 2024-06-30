Начавшие справедливо возмущаться соседи вызвали полицию. Прибывший экипаж оказался сердобольным.

Начавшие справедливо возмущаться соседи вызвали полицию. Прибывший экипаж оказался сердобольным.

В дворе многоэтажки на улице Лукашевича сигнализация на автомобиле одной из жительниц все никак не унималась. Дело было в неисправности автомобиля. Однако дело шло к ночи, жители дома начали справедливо возмущаться из-за шума и вызвали полицию.

По вызову приехал экипаж ППС, состоящий из Анатолия Гнедого и Анатолия Сычева. Полицейские помогли женщине отсоединить клеммы от аккумулятора, тем самым избавив жителей от шума. Но это было еще не все: владелице иномарки на следующее утро предстояла неблизкая поездка в Саргатку. А помочь поставить нелегкую аккумуляторную батарею на место ей просто некому.

Оба Анатолия, скрепя сердце, пообещали приехать после окончания смены. Свое слово сотрудники ППС сдержали и, выполнив служебные обязанности, вернулись и поставили аккумулятор.

Через некоторое время жительница многоэтажки обратилась в полицию и поблагодарила двоих неравнодушных сотрудников.