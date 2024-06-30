Омск-Информ
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·Общество

Впрочем, нарушают правила и пешеходы. Таких набралось 30.

В Управлении ГИБДД УМВД России по Омской области рассказали об итогах рейда за прошедшие сутки. Автоинспекторы задержали девятерых пьяных водителей и тех, кто отказывался от прохождения медосвидетельствования.

Однако правила нарушают не только водители, но и пешеходы. За сутки зафиксировано 30 таких нарушений.

·Общество

Впрочем, нарушают правила и пешеходы. Таких набралось 30.

В Управлении ГИБДД УМВД России по Омской области рассказали об итогах рейда за прошедшие сутки. Автоинспекторы задержали девятерых пьяных водителей и тех, кто отказывался от прохождения медосвидетельствования.

Однако правила нарушают не только водители, но и пешеходы. За сутки зафиксировано 30 таких нарушений.