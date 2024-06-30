Молодой человек размещал в интернете объявления о продаже мебели, но не продавал ее, а только брал деньги. Ущерб составил 50 тыс. рублей.

Молодой человек размещал в интернете объявления о продаже мебели, но не продавал ее, а только брал деньги. Ущерб составил 50 тыс. рублей.

В Омске завершили расследование уголовного дела. 21-летнего парня из Советского округа обвинили в мошенничестве. Он продавал людям из разных регионов страны мебель, которая изначально на продажу и не планировалось выставлять.

– В ходе дознания установлено: с августа 2023 года по февраль 2024 года фигурант регистрировался в различных пабликах и под вымышленным именем размещал объявления о продаже мебели и бытовой техники. Случайные фотографии он брал в Интернете, снимал видеообзоры мебели, как выяснилось, принадлежащей его знакомым или родственникам. Полученный контент молодой человек публиковал в социальных сетях для привлечения большего количества клиентов, – рассказали в УМВД России по Омской области.

Невысокая цена привлекала людей, они охотно откликались на объявления, а главное – переводили предоплату, от 2 600 до 4 500 рублей. Общий ущерб от такой «торговой деятельности» молодого омича составил 50 тыс. рублей. Пострадали жители 17 регионов России: помимо Омской, это также Тюменская, Томская, Липецкая, Курганская, Свердловская, Ивановская, Нижегородская области, Краснодарский и Красноярский края и республика Тыва.

На преступления парня подтолкнуло желание получить легкие деньги. Более того, на допросе он говорил, что преподает людям урок: если они попались на его уловку, то впредь будут осторожнее.