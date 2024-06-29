Конфликт возник после того, как инспектор снял на видео то, как рабочие выгружают строительный мусор в неположенном месте.

Конфликт возник после того, как инспектор снял на видео то, как рабочие выгружают строительный мусор в неположенном месте.

В Омске двое рабочих напали на инспектора экологического надзора. Поводом послужило то, что он снял на видео их противоправные действия. То есть выполнял свой служебный долг.

– Днем 29 мая 2024 г. на заброшенном участке около СНТ «Горняк» двое работников индивидуального предпринимателя, которые в неположенном месте выгружали из автомобиля доски и строительный мусор, пытались воспрепятствовать специалисту департамента экологической безопасности Министерства природных ресурсов и экологии Омской области фиксировать на видеокамеру совершение ими административного правонарушения, забрали видеокамеру, а также причинили сотруднику телесные повреждения, – сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Омской области.

СУ СК РФ по Омской области завело на излишне вспыльчивых мужчин уголовное дело. Также продолжается следствие, в ходе которого установят все обстоятельства преступления и виновных.