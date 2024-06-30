Омск-Информ
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·Общество

Ожидается, что будет тепло, но сыро – не исключены дожди и грозы.

В Омске сегодня прогнозируется теплая погода, днем воздух прогреется до +28. При этом ожидается кратковременные дожди. Сейчас в городе +19, недавно шел дождь и слышались раскаты грома. Поэтому дневной прогноз неудивителен.

Такая же тенденция сохранится в воскресенье по всей области: теплая погода днем (+24…+30) будет сопровождаться дождями, а местами – и грозами. Порывы ветра могут достигать 12 м/с.

·Общество

Ожидается, что будет тепло, но сыро – не исключены дожди и грозы.

В Омске сегодня прогнозируется теплая погода, днем воздух прогреется до +28. При этом ожидается кратковременные дожди. Сейчас в городе +19, недавно шел дождь и слышались раскаты грома. Поэтому дневной прогноз неудивителен.

Такая же тенденция сохранится в воскресенье по всей области: теплая погода днем (+24…+30) будет сопровождаться дождями, а местами – и грозами. Порывы ветра могут достигать 12 м/с.