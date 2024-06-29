Омск-Информ
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·Происшествия

Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.
В озере Бугалы в Большереченском районе Омской области утонул 58-летний мужчина. Как сообщили в МЧС, около 18:30 тело погибшего из воды извлекли его знакомые.
По предварительным данным, накануне местный житель отправился на ночную рыбалку. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
Отметим, что это уже 10-й случай утопления в регионе за июнь. Среди утонувших 7 мужчин, 1 женщина и 2 подростка.
·Происшествия

Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.
В озере Бугалы в Большереченском районе Омской области утонул 58-летний мужчина. Как сообщили в МЧС, около 18:30 тело погибшего из воды извлекли его знакомые.
По предварительным данным, накануне местный житель отправился на ночную рыбалку. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
Отметим, что это уже 10-й случай утопления в регионе за июнь. Среди утонувших 7 мужчин, 1 женщина и 2 подростка.