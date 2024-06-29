Омск-Информ
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·Промышленность

В документах он заявил свинину и говядину, но при изготовлении говядину положить забыл.
Омские производители продолжают производить мясные полуфабрикаты без мяса. На прошлой неделе сотрудники Россельхознадзора установили, что ИП Чертищевым Л.В. сделано 205,3 кг фарша «Крестьянский» только из свинины, тогда как в документах значилась еще и говядина.
Предпринимателю объявили предостережение о недопустимости подобных нарушений. Декларацию о соответствии на мясную продукцию признали недействительной.
·Промышленность

В документах он заявил свинину и говядину, но при изготовлении говядину положить забыл.
Омские производители продолжают производить мясные полуфабрикаты без мяса. На прошлой неделе сотрудники Россельхознадзора установили, что ИП Чертищевым Л.В. сделано 205,3 кг фарша «Крестьянский» только из свинины, тогда как в документах значилась еще и говядина.
Предпринимателю объявили предостережение о недопустимости подобных нарушений. Декларацию о соответствии на мясную продукцию признали недействительной.