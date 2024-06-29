Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

С требованием выступила прокуратура, однако суд ведомству отказал.
Прокуратура Любинского района пыталась признать самостроем лечебно-оздоровительный комплекс с аквапарком базы отдыха «Политотдел». Объект построили без проектно-сметной документации, экспертизы и заключения госстройнадзора.
Однако суд в иске отказал. Комплекс строили в 1986 году, когда были другие градостроительные нормы. У базы отдыха есть лицензия на деятельность, а здание находится в собственности. В итоге владельца базы отдыха лишь обязали устранить нарушения требований пожарной безопасности, о которых также заявляли на заседаниях представители прокуратуры.
Отметим, что в декабре 2023 года 49-летнего управляющего базой отдыха осудили за гибель 14-летнего мальчика. Подросток утонул, потому что в аквапарке не обеспечили безопасные условия для отдыха.
·Экономика/Бизнес

С требованием выступила прокуратура, однако суд ведомству отказал.
Прокуратура Любинского района пыталась признать самостроем лечебно-оздоровительный комплекс с аквапарком базы отдыха «Политотдел». Объект построили без проектно-сметной документации, экспертизы и заключения госстройнадзора.
Однако суд в иске отказал. Комплекс строили в 1986 году, когда были другие градостроительные нормы. У базы отдыха есть лицензия на деятельность, а здание находится в собственности. В итоге владельца базы отдыха лишь обязали устранить нарушения требований пожарной безопасности, о которых также заявляли на заседаниях представители прокуратуры.
Отметим, что в декабре 2023 года 49-летнего управляющего базой отдыха осудили за гибель 14-летнего мальчика. Подросток утонул, потому что в аквапарке не обеспечили безопасные условия для отдыха.