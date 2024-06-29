Транспорт, оставленный без присмотра, у них украли.

Транспорт, оставленный без присмотра, у них украли.

За минувшие сутки сотрудники полиции раскрыли в Омской области 14 краж. В двух случаях преступники похитили велосипеды.

Как сообщили в полиции, один велосипед пропал из подъезда дома на улице Лукашевича. Его угнал и успел продать ранее судимый 40-летний житель микрорайона Входной 1984 г. р.

В Центральном округе еще один вор воспользовался тем, что хозяйка оставила велосипед возле дома без присмотра. Женщины не было всего минуту, но 60-летнему жителю Советского округа этого хватило. Он забрал велосипед и сбежал, однако и его, и похищенное разыскали правоохранители.

В полиции омичам советуют не оставлять велосипеды без присмотра на улице и в подъездах. Замки и тросы не останавливают воров.