В основу проекта легли встречи с ведущими критиками, режиссерами и актерами России, связанными с омским театром, а также работа с архивами.

В основу проекта легли встречи с ведущими критиками, режиссерами и актерами России, связанными с омским театром, а также работа с архивами.

Фильм «Легкое дыхание» был снят к 150-летию Омской драмы и посвящен богатой истории театра. Получилось масштабное документально-художественное полотно, охватывающее наиболее знаковые события из жизни творческого коллектива: высокие достижения, легендарные постановки. Оно освещает этапы творческого пути выдающихся личностей – артистов, режиссеров, руководителей театра.

В основу легли многочисленные встречи с творцами, которые так или иначе связаны с тетаром. Съемочная группа из Омска выезжала в Москву, чтобы поработать в МХТ им. Чехова, театрах им. Моссовета и им. Вахтангова. А также в Санкт-Петербург и Воронеж. Автор проекта Светлана Веретенникова собирала материал в архивах Омска.

– Для реконструкции событий прошлого были оборудованы киноплощадки по всему театру: от галерки до подвала, в фойе и за кулисами. Результат работы первыми оценили сотрудники театра и постоянные зрители, краеведы и журналисты, – сообщает 12 канал.

Накануне презентация фильма прошла на Основной сцене Омской драмы. А телезрители увидят фильм «Легкое дыхание» в эфире 12 канала в новом телевизионном сезоне во второй половине сентября 2024 года.