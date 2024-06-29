Если она не оспорит приговор, то ей придется заплатить 10 тыс. рублей.

Если она не оспорит приговор, то ей придется заплатить 10 тыс. рублей.

Знаменский районный суд признал жительницу села Новоягодного виновной в оскорблении сотрудницы полиции и применении к ней насилия. Женщину решили оштрафовать на 10 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба суда, в конце июня сельчанка гостила в Знаменке. Когда она увидела женщину-следователя в форме, то подошла к ней и начала оскорблять, а после ударила кулаком в лицо.

В суде сельчанка признала, что оскорбляла сотрудницу полиции, но отрицала удар. При выборе наказания суд учел смягчающие обстоятельства: у женщины трое маленьких детей.

Отметим, что приговор суда пока не вступил в законную силу.