Омск-Информ
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·Происшествия

Если она не оспорит приговор, то ей придется заплатить 10 тыс. рублей.
Знаменский районный суд признал жительницу села Новоягодного виновной в оскорблении сотрудницы полиции и применении к ней насилия. Женщину решили оштрафовать на 10 тыс. рублей.
Как сообщает пресс-служба суда, в конце июня сельчанка гостила в Знаменке. Когда она увидела женщину-следователя в форме, то подошла к ней и начала оскорблять, а после ударила кулаком в лицо.
В суде сельчанка признала, что оскорбляла сотрудницу полиции, но отрицала удар. При выборе наказания суд учел смягчающие обстоятельства: у женщины трое маленьких детей.
Отметим, что приговор суда пока не вступил в законную силу.
·Происшествия

Если она не оспорит приговор, то ей придется заплатить 10 тыс. рублей.
Знаменский районный суд признал жительницу села Новоягодного виновной в оскорблении сотрудницы полиции и применении к ней насилия. Женщину решили оштрафовать на 10 тыс. рублей.
Как сообщает пресс-служба суда, в конце июня сельчанка гостила в Знаменке. Когда она увидела женщину-следователя в форме, то подошла к ней и начала оскорблять, а после ударила кулаком в лицо.
В суде сельчанка признала, что оскорбляла сотрудницу полиции, но отрицала удар. При выборе наказания суд учел смягчающие обстоятельства: у женщины трое маленьких детей.
Отметим, что приговор суда пока не вступил в законную силу.