Он поверил, что общается с сотрудниками банка.

Он поверил, что общается с сотрудниками банка.

В этом году в Омской области случилось 2725 дистанционных мошенничеств. Как сообщили в прокуратуре, омичи продолжают верить лжесотрудникам банков и переводить денежные средства на «безопасные счета».

В минувшую среду в полицию обратился 42-летний житель Омской области, который потерял более 2,5 млн рублей. Как сообщили в прокуратуре, ему позвонила женщина, которая представилась сотрудником оператора связи и сообщила об истечении срока действия договора. Для переоформления договора требовалось назвать код для входа в личный кабинет портала «Госуслуги», что омич и сделал.

Потом ему пришло сообщение о том, его деньги пытаются украсть мошенники. Омич перезвонил. Мужчина на том конце провода представился сотрудником Центрального Банка. Он сообщил, что мошенники получили доступ к личному кабинету омича на портале государственных услуг и хотят оформить на него кредиты. Чтобы этого избежать, надо самостоятельно оформить кредит, после чего деньги перевести на «безопасный счет». Мужчина действовал по инструкциям и потерял все деньги.

Полицейские возбудили уголовное дело.