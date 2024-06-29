Омск-Информ
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·Общество

Использовать их можно только в нескольких исключительных случаях.
На этой неделе губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал указ «Об ограничении использования воздушного пространства беспилотными гражданскими воздушными судами на территории Омской области в рамках уровня базовой готовности». Использование беспилотников разрешили только в нескольких случаях:
  • в интересах органов власти,
  • для обеспечения функционирования объектов энергетики и нефтегазового сектора,
  • для выполнения авиационных работ;
  • в рамках задач ФСБ, ФСО, МЧС, нацгвардии, МВД и других силовых структур,
  • на основании разрешения омского оперштаба.
Во всех остальных случаях использование беспилотников запретили в целях безопасности.
·Общество

Использовать их можно только в нескольких исключительных случаях.
На этой неделе губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал указ «Об ограничении использования воздушного пространства беспилотными гражданскими воздушными судами на территории Омской области в рамках уровня базовой готовности». Использование беспилотников разрешили только в нескольких случаях:
  • в интересах органов власти,
  • для обеспечения функционирования объектов энергетики и нефтегазового сектора,
  • для выполнения авиационных работ;
  • в рамках задач ФСБ, ФСО, МЧС, нацгвардии, МВД и других силовых структур,
  • на основании разрешения омского оперштаба.
Во всех остальных случаях использование беспилотников запретили в целях безопасности.