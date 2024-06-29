Однако сделать это мешает тот факт, что псов было три.

Однако сделать это мешает тот факт, что псов было три.

Житель Саргатки подал иск к односельчанке. Мужчина пытается взыскать с женщины 50 тыс. рублей за скот, которых загрызла собака женщины.

Как сообщили в пресс-службе суда, истец и ответчик проживают на противоположных окраинах поселка. Мужчина разводит овец и коз. Однажды в его хозяйство пробрались три собаки, одной из которых была хаски односельчанки, а второй — бездомный пенс с биркой в ухе. Они загрызли две овцы, ягненка и козу.

Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения, однако суд не увидел достаточных доказательств того, что ущерб причинила именно хаски.

Мировой судья отказал истцу в удовлетворении требований о взыскании суммы ущерба. Владелец хозяйства обжаловал это решение. Дело передали на рассмотрение во вторую инстанцию.