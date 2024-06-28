Изменения произойдут с 1 июля.

Изменения произойдут с 1 июля.

Как и было запланировано, с 1 июля в Омске откроют перекресток бульвара Архитекторов с улицами 70 лет Октября и Степанца. В связи с этим изменится движение нескольких маршрутов автобусов.

• автобусы № 8Н, 21, 24, 64, 344, 418, 500 пойдут по Степанца, по проезду за гипермаркетом «Магнит» с посадкой и высадкой пассажиров на ООТ «ЖК «Кристалл» в направлении поселка Солнечный, на новом остановочном павильоне, в направлении улицы 70 лет Октября, далее по просп. Комарова, затем по утвержденным схемам;

• автобусы по маршрутам № 3, 61, 200, 305, 409 будут следовать по улице Степанца, то есть в полном объеме вернутся на утвержденные схемы;

• автобусы по маршруту № 14 вернутся на прежнюю схему и будут следовать с улицы Енисейской по ул. 3-я Енисейская (в обратном направлении – по ул. 70 лет Октября), Конева, Ватутина, Дмитриева, 70 лет Октября, Степанца и далее по утвержденной схеме;

• автобусы по маршруту № 28 будут следовать с ул. 70 лет Октября по дублеру ул. Дмитриева (в обратном направлении – по ул. Дмитриева), ул. Крупской, Перелета и до микрорайона Прибрежный;

• автобусы по маршруту № 94 будут следовать с ул. 70 лет Октября по ул. Степанца, Перелета и до микрорайона Прибрежный с исключением проезда по ул. Крупской;

• автобусы по маршруту № 96 на Левобережье будут следовать по круговой схеме: с ул. Перелета по ул. Степанца, 70 лет Октября, Конева, Ватутина, Дмитриева, 70 лет Октября, Степанца и далее по действующей схеме, конечный пункт с ООТ «ЖК «Кристалл» будет перенесен на ООТ «12-й микрорайон»;

• автобусы по маршруту № 424 вернутся на прежнюю схему движения (ООТ «БСМП» – пос. Николаевка) и будут следовать по круговой схеме: в направлении к БСМП – с ул. 70 лет Октября по ул. Степанца, Перелета, в направлении Николаевки – по ул. Перелета, Крупской, Дмитриева, 70 лет Октября и далее по утвержденной схеме.