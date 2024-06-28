В качестве аргумента главный следователь страны использовал траты государства на содержание особо опасных преступников в тюрьме.

В качестве аргумента главный следователь страны использовал траты государства на содержание особо опасных преступников в тюрьме.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выступил с предложением отменить мораторий на смертную казнь. В качестве примера он привел теракт в «Крокус сити Холле».

– Если в советское время за убийство при отягчающих обстоятельствах двух или трех лиц могла быть назначена смертная казнь, то вот эти 15 обвиняемых получат максимум пожизненное лишение свободы. Это что значит? Трехразовое питание, двухчасовые прогулки. Я не могу себе позволить погулять, пообедать не успеваю, – сказал он на Петербургском международном юридическом форуме. – Почему нам не снять мораторий с учетом того, что растет число тяжких преступлений, и вернуть смертную казнь в наше законодательство?

Смертная казнь была отменена в России в 1997 году, когда страна подписала Протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни (в мирное время). Несмотря на то что 6-й протокол так и не был ратифицирован Россией, с этого момента смертную казнь в России запрещено применять согласно Венской конвенции.

Все эти годы в обществе звучат призывы вернуть смертную казнь за особо тяжкие преступления.