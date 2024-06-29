В городе по-прежнему будет тепло. Однако вечером возможен небольшой дождь.

В городе по-прежнему будет тепло. Однако вечером возможен небольшой дождь.

Сегодня в Омске будет облачно с прояснениями. Утром столбик термометра может достичь отметки +26, днем воздух прогреется до +30. Вечер также обещает быть теплым, до +29, однако не исключен небольшой дождь.

А вот в некоторых районах Омской области дожди будут сильные, при этом сопровождать их могут грозы и град. Поэтому местным жителям нужно быть осторожнее и внимательно следить за метеосводками. Температура воздуха по региону от +15 утром до +30 днем.