Омск-Информ
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·Общество

Схему движения маршрутки № 500 пришлось изменить по причине ремонтных работ на улице 5-я Северная.

С 1 июля по 30 сентября в Омске изменится схема движения популярной у горожан маршрутки № 500. Неудобства, которые пассажирам предстоит терпеть три месяца, связаны с проведением ремонтных работ на тепловых сетях по улице 5-я Северная. Участок придется объезжать, делая круги по частному сектору.

– В направлении Левобережья автобусы маршрута № 500 будут следовать по улицам 5-я Северная – Арктическая – 5-й Армии – Чернышевского – 5-я Северная. При движении в направлении улицы Челюскинцев по улицам 5-я Северная – 8-я Ремесленная – Арктическая – 10-я Ремесленная – Госпитальная – 11-я Ремесленная – 5-я Северная, – сообщили в мэрии.

Омичей попросили учитывать это при своих поездках по городу.

1103
·Общество

Схему движения маршрутки № 500 пришлось изменить по причине ремонтных работ на улице 5-я Северная.

С 1 июля по 30 сентября в Омске изменится схема движения популярной у горожан маршрутки № 500. Неудобства, которые пассажирам предстоит терпеть три месяца, связаны с проведением ремонтных работ на тепловых сетях по улице 5-я Северная. Участок придется объезжать, делая круги по частному сектору.

– В направлении Левобережья автобусы маршрута № 500 будут следовать по улицам 5-я Северная – Арктическая – 5-й Армии – Чернышевского – 5-я Северная. При движении в направлении улицы Челюскинцев по улицам 5-я Северная – 8-я Ремесленная – Арктическая – 10-я Ремесленная – Госпитальная – 11-я Ремесленная – 5-я Северная, – сообщили в мэрии.

Омичей попросили учитывать это при своих поездках по городу.

1103