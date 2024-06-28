Взамен люди получали деньги банкнотами либо им зачисляли их на банковский счет.

Взамен люди получали деньги банкнотами либо им зачисляли их на банковский счет.

В «Россельхозбанке» подвели итоги весенне-летней акции Центробанка «Монетная неделя» по приему монет Банка России для обмена на банкноты или зачисления на счет.

– В акции поучаствовали и жители Омской области, которые принесли в банк 125 595 монет различного номинала на сумму 561 783 рубля. В целом омичи активно пользуются возможностью обменивать накопившиеся железные деньги. Так, по количеству клиентов, принявших участие в акции, Омский филиал в масштабах страны вошел в ТОП-5, – рассказали в АО «Россельхозбанк».

Большинство людей как по доле от общей массы (38 %), так и по доле от количества сданных монет (27 %) набрали монеты по 10 рублей.

Самой редкой представленной стала монета номиналом в 1 копейку – их омичи принесли всего 3071 штуку. А уже упомянутые десятирублевые стали самыми популярными – 45 946 штук.

В масштабах страны россияне принесли в банк 3 474 587 монет на сумму 12 843 515 рублей 39 копеек. Их вес составил почти 14 тонн.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. АО «Россельхозбанк».

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