Зеленые насаждения сотрудниками ОНПЗ высаживаются на протяжении многих лет. Зелень помогает создавать так называемые природные фильтры.
Об этом в интервью СМИ рассказал заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда, гражданской защите и охране окружающей среды ОНПЗ Кирилл Морозов.
Забота об окружающей среде – одна из важнейших задач, которую ставит перед собой Омский нефтеперерабатывающий завод. Предприятие участвует в реализации программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». В ней большое количество и направлений, и проектов, но экология – одно из базовых. При этом озеленение в ее рамках существует как самостоятельный проект – «Зеленая среда».
По словам Кирилла Морозова, проектов в программе много и гордиться можно каждым из них.
– Гордится ими точно можно: «Гордость завода», «Семейная аллея», «Зеленые нефтяники», «Аллея молодежи», «Зеленые часы», «Городской лес» – это те, что с ходу вспомнились. «Гордость завода» обустраивали на проспекте Культуры, высадили около пары десятков «крупномеров» и кустарники. «Зеленые нефтяники» были уже куда больше по объему работ – почти весь Советский округ охватили, а это около 300 деревьев, кустарники, опять же. Были и загородные акции – «Зеленые часы», например. В ее рамках мы ездили в Москаленки, там высадили около сотни крупных деревьев и обустроили аллею у поселковой школы. Кроме того, еще регулярно участвуем в «Зеленой России» – это уже всероссийская акция-субботник, хоть и не совсем озеленение, но о «зелени» в процессе тоже приходится заботиться, – рассказывает Кирилл Морозов.
При этом проект «Зеленая среда» еще очень молодой.
– «Зеленая среда» в Омске запустилась в 2023 году. Так что проекты, озвученные ранее, в нее не попали. Но результат все равно впечатляет – работа с озеленением у нас началась в 2015 году и с тех пор в Омске появилось около трех тысяч деревьев, кустарников, – сообщил Морозов.
Под эгидой «Зеленой среды» в Омске уже появились 10 зеленых пространств и высажено более 1200 деревьев. Работы велись у Хоккейной академии «Авангард», музея «Искусство Омска», «Омской крепости», Центра единоборств «Шторм» и других объектов. В 2023 году «Газпром нефть» стала лидером среди других компаний по озеленению Омска. На достигнутом ОНПЗ останавливаться не намерен, поэтому новые зеленые насаждения в городе еще появятся.