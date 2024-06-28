Зеленые насаждения сотрудниками ОНПЗ высаживаются на протяжении многих лет. Зелень помогает создавать так называемые природные фильтры.

Зеленые насаждения сотрудниками ОНПЗ высаживаются на протяжении многих лет. Зелень помогает создавать так называемые природные фильтры.

Об этом в интервью СМИ рассказал заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда, гражданской защите и охране окружающей среды ОНПЗ Кирилл Морозов.

Забота об окружающей среде – одна из важнейших задач, которую ставит перед собой Омский нефтеперерабатывающий завод. Предприятие участвует в реализации программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». В ней большое количество и направлений, и проектов, но экология – одно из базовых. При этом озеленение в ее рамках существует как самостоятельный проект – «Зеленая среда».

По словам Кирилла Морозова, проектов в программе много и гордиться можно каждым из них.

– Гордится ими точно можно: «Гордость завода», «Семейная аллея», «Зеленые нефтяники», «Аллея молодежи», «Зеленые часы», «Городской лес» – это те, что с ходу вспомнились. «Гордость завода» обустраивали на проспекте Культуры, высадили около пары десятков «крупномеров» и кустарники. «Зеленые нефтяники» были уже куда больше по объему работ – почти весь Советский округ охватили, а это около 300 деревьев, кустарники, опять же. Были и загородные акции – «Зеленые часы», например. В ее рамках мы ездили в Москаленки, там высадили около сотни крупных деревьев и обустроили аллею у поселковой школы. Кроме того, еще регулярно участвуем в «Зеленой России» – это уже всероссийская акция-субботник, хоть и не совсем озеленение, но о «зелени» в процессе тоже приходится заботиться, – рассказывает Кирилл Морозов.

При этом проект «Зеленая среда» еще очень молодой.

– «Зеленая среда» в Омске запустилась в 2023 году. Так что проекты, озвученные ранее, в нее не попали. Но результат все равно впечатляет – работа с озеленением у нас началась в 2015 году и с тех пор в Омске появилось около трех тысяч деревьев, кустарников, – сообщил Морозов.

Под эгидой «Зеленой среды» в Омске уже появились 10 зеленых пространств и высажено более 1200 деревьев. Работы велись у Хоккейной академии «Авангард», музея «Искусство Омска», «Омской крепости», Центра единоборств «Шторм» и других объектов. В 2023 году «Газпром нефть» стала лидером среди других компаний по озеленению Омска. На достигнутом ОНПЗ останавливаться не намерен, поэтому новые зеленые насаждения в городе еще появятся.