Омск-Информ
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·Происшествия

Пожарные уже локализовали возгорание.
Сегодня днем на Левобережье Омска произошел пожар. Как сообщили в МЧС, на улице Крупской загорелись 5 мусорных контейнеров.
Сообщение о возгорании спасатели получили в 15:01. На место выехали 2 единицы техники и 10 сотрудников МЧС. В 15:16 пожар удалось локализовать. Его площадь составила 20 кв. м.
·Происшествия

Пожарные уже локализовали возгорание.
Сегодня днем на Левобережье Омска произошел пожар. Как сообщили в МЧС, на улице Крупской загорелись 5 мусорных контейнеров.
Сообщение о возгорании спасатели получили в 15:01. На место выехали 2 единицы техники и 10 сотрудников МЧС. В 15:16 пожар удалось локализовать. Его площадь составила 20 кв. м.