Такую сумму бывший парламентарий требовал с администрации поселения, где непродолжительное время работал депутатом.

Такую сумму бывший парламентарий требовал с администрации поселения, где непродолжительное время работал депутатом.

Полтавский районный суд Омской области вынес решение по иску бывшего депутата Ольгинского сельского поселения к местной администрации. Экс-парламентарий требовал с чиновников расходы, якобы понесенные им при осуществлении депутатской деятельности.

В местном совете депутатов мужчина работал с сентября 2020 года по июль 2021-го. В феврале 2021 года он потратил 2300 рублей и после окончания полномочий решил взыскать эти деньги с администрации.

– Указанные расходы истец нес в связи с приобретением канцелярских товаров, отправкой почтовой корреспонденции, а также в связи с распечатыванием и копированием документов, – сообщили в суде.

При этом доказать, что эти расходы он нес в связи с осуществлением депутатских полномочий, мужчина не смог. Суд полностью отказал ему в иске. Решение еще не вступило в законную силу.