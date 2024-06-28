Им пришлось расторгнуть контракт и обратиться в антимонопольную службу.

Им пришлось расторгнуть контракт и обратиться в антимонопольную службу.

ГУ МЧС РФ по Омской области пожаловалось в УФАС на ООО «Спарта». Компания выиграла конкурс на поставку футболок, но не исполнила обязательства.

По условиям контракта, 500 футболок поставщик должен был отдать спасателям в течение 25 рабочих дней начиная с 11 марта. Однако к 27 апреля МЧС все еще не получило заказ и направило подрядчику претензию о нарушении срока поставки. 24 мая претензию направили повторно, а 7 июня, так и не дождавшись футболок, заказчик решил расторгнуть договор и пожаловаться в УФАС.

При рассмотрении дела «Спарта» не представила доказательств того, что не исполнила контракт по независящим от нее причинам. В результате антимонопольная служба включила компанию в Реестр недобросовестных поставщиков на два года.

При этом в действиях ГУ МЧС России по Омской области тоже нашли нарушения при описании объекта закупки и установлении сроков исполнения контракта.