Омск-Информ
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·Общество

В рабочем состоянии 205 единиц оборудования.
Из 264 кондиционеров, которыми оборудованы омские автобусы и троллейбусы не работают 59. Об этом рассказал директор департамента транспорта Вадим Кормилец.
– Кондиционеры, которые используются в подвижном составе, импортные. Системы в ПАЗах, которые закупали в 2018 году, в основном японского производства. А на автобусах большого класса итальянское оборудование. Среди характерных неисправностей, коррозирующие радиаторы теплообменников, неработающие вентиляторы, где-то насосы. Не всегда удается импортное оборудование закупить, – сообщил Кормилец.
Однако предприятия этим занимаются. Еще в прошлом году решили проблему пополнения фриона: предприятия закупили установку.
·Общество

В рабочем состоянии 205 единиц оборудования.
Из 264 кондиционеров, которыми оборудованы омские автобусы и троллейбусы не работают 59. Об этом рассказал директор департамента транспорта Вадим Кормилец.
– Кондиционеры, которые используются в подвижном составе, импортные. Системы в ПАЗах, которые закупали в 2018 году, в основном японского производства. А на автобусах большого класса итальянское оборудование. Среди характерных неисправностей, коррозирующие радиаторы теплообменников, неработающие вентиляторы, где-то насосы. Не всегда удается импортное оборудование закупить, – сообщил Кормилец.
Однако предприятия этим занимаются. Еще в прошлом году решили проблему пополнения фриона: предприятия закупили установку.