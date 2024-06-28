За это его уволили, лишили звания и отправили в колонию.

За это его уволили, лишили звания и отправили в колонию.

Куйбышевский районный суд Омска признал оперуполномоченного виновным в приобретении, хранении и сбыте наркотиков. В наказание его решили отправить на 11 лет в колонию строгого режима, запретили работать в правоохранительных органах на 6 лет и лишили звания «капитан полиции».

Как сообщили в УФСБ России по Омской области, оперуполномоченный нарушал закон систематически. Во время своей работы он изымал наркотики у задержанных, чтобы продать их через подконтрольных торговцев. В июле прошлого года он похитил 1 кг «мефедрона», изъятого сотрудниками УНК УМВД из незаконного оборота.

Отметим, что задержали полицейского сотрудники УФСБ в октябре.