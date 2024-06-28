По словам прославленного спортсмена, сегодня бутылку можно найти за пять минут, даже в деревнях.

По словам прославленного спортсмена, сегодня бутылку можно найти за пять минут, даже в деревнях.

Легенда смешанных единоборств, омич Александр Шлеменко выступил за введение сухого закона в России. Такая мера борьбы с алкоголизмом действовала в СССР во второй половине 1980-х годов и положительно сказалась на демографических показателях, продолжительности жизни и снижении преступности.

– У нас есть положительный пример: я родился во время сухого закона в нашей стране. Рекордная рождаемость была в те годы. Все рекордные показатели, связанные с демографией, институтом семьи, крепкими отношениями, – сказал Шлеменко в интервью основателю федеральной сети наркологических клиник Антону Соколову. – А у нас? Бутылку можно найти за пять минут, даже в деревнях. За одеждой надо ехать в город, а алкоголь всегда найдется. Конечно, сухой закон не искоренит это полностью. Его нужно вводить не для тех, кто сейчас «бухает». А для следующих поколений.

Помимо запрета на продажу и пропаганду алкоголя, нужны и другие, подчеркивает Шлеменко. Требуется строить детские и спортивные площадки, спортивные залы, проводить семейные праздники и всячески рекламировать здоровый образ жизни. Спортсмен предложил убрать сцены курения и употребления алкоголя из фильмов и сериалов, а звездам запретить публично это демонстрировать.