Омск-Информ
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·Общество

Горы мусора обнаружены на улице 2-я Солнечная на Левобережье. Из бюджета выделили средства на его уборку.

На портале госзакупок появился лот на ликвидацию стихийной свалки по адресу: 2-я Солнечная, 53, на Левобережье. Подрядчику необходимо убрать от мусора территорию площадью более 11 гектаров.

Максимальная стоимость контракта составляет около 14,2 млн рублей. Он будет действовать до начала календарной осени. Точные объемы отходов, подлежащих утилизации, пока не известны.

·Общество

Горы мусора обнаружены на улице 2-я Солнечная на Левобережье. Из бюджета выделили средства на его уборку.

На портале госзакупок появился лот на ликвидацию стихийной свалки по адресу: 2-я Солнечная, 53, на Левобережье. Подрядчику необходимо убрать от мусора территорию площадью более 11 гектаров.

Максимальная стоимость контракта составляет около 14,2 млн рублей. Он будет действовать до начала календарной осени. Точные объемы отходов, подлежащих утилизации, пока не известны.