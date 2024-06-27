Омск-Информ
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·Общество

Стоящая сейчас в регионе жара сменится дождливой погодой с температурой воздуха не более 15 градусов.

На следующей неделе в Омскую область придут дожди и грозы, а температура воздуха начнет резко снижаться, сообщает сервис визуализации погоды «Вентускай.ком». Так, 3 июля ожидается менее +15 градусов, а на следующий день прогнозируется и вовсе +10.

Резкое похолодание будет сопровождаться сильными дождями. Постепенного возвращения тепла стоит ждать после 8 июля.

Для сравнения, на завтра, 28 июня, в Омске прогнозируется +31 градус.

·Общество

Стоящая сейчас в регионе жара сменится дождливой погодой с температурой воздуха не более 15 градусов.

На следующей неделе в Омскую область придут дожди и грозы, а температура воздуха начнет резко снижаться, сообщает сервис визуализации погоды «Вентускай.ком». Так, 3 июля ожидается менее +15 градусов, а на следующий день прогнозируется и вовсе +10.

Резкое похолодание будет сопровождаться сильными дождями. Постепенного возвращения тепла стоит ждать после 8 июля.

Для сравнения, на завтра, 28 июня, в Омске прогнозируется +31 градус.