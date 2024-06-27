Омск-Информ
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·Общество

Галина Доровских внесла большой вклад в развитие рентгенологической службы региона.

Заведующая отделением лучевой диагностики БСМП № 1 Галина Доровских заняла 1-е место на Всероссийском конкурсе «Лучший врач года» в номинации «Лучший врач по диагностическим исследованиям».

Галина Доровских в 1991 году окончила Омский медицинский институт. Годом позже стала выпускницей ординатуры по специальности «Рентгенология». За более чем 30 лет работы в омской медицине Галина Доровских внесла большой вклад в развитие рентгенологической службы региона, отметили в областном Минздраве.

В прошлом году Доровских стала победительницей в конкурсе на премию «За вклад в развитие рентгенологии и радиологии» за выдающиеся достижения в педагогической и учебно-методической деятельности.

·Общество

Галина Доровских внесла большой вклад в развитие рентгенологической службы региона.

Заведующая отделением лучевой диагностики БСМП № 1 Галина Доровских заняла 1-е место на Всероссийском конкурсе «Лучший врач года» в номинации «Лучший врач по диагностическим исследованиям».

Галина Доровских в 1991 году окончила Омский медицинский институт. Годом позже стала выпускницей ординатуры по специальности «Рентгенология». За более чем 30 лет работы в омской медицине Галина Доровских внесла большой вклад в развитие рентгенологической службы региона, отметили в областном Минздраве.

В прошлом году Доровских стала победительницей в конкурсе на премию «За вклад в развитие рентгенологии и радиологии» за выдающиеся достижения в педагогической и учебно-методической деятельности.