Прогнозируется теплое утро и жаркий день без особых осадков. Но лучше быть готовым ко всему.

Прогнозируется теплое утро и жаркий день без особых осадков. Но лучше быть готовым ко всему.

Конец рабочей недели порадует омичей по-летнему жаркой погодой. Днем, по данным телеграм-канала MeteoOmsk, ожидается до +31. Впрочем, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Сервис «Яндекс.Погода» дает такой же прогноз на температуру воздуха, однако обещает пасмурный день. Так что готовым лучше быть ко всему.

В регионе сохраняется общая тенденция на жару с дождями. Днем в отдельных районах воздух прогреется до +36 °, но местами будут грозы и туманы.