Оснастить ее помогут сотрудники Омского нефтеперерабатывающего завода. Организации сотрудничают не первый год.

Оснастить ее помогут сотрудники Омского нефтеперерабатывающего завода. Организации сотрудничают не первый год.

Ежегодная благотворительная акция «Мастерская добра» стартовала на ОНПЗ. Волонтеры собственными руками создают картины, игрушки, украшения, скульптуры и другие изделия, которые впоследствии станут лотами электронного благотворительного аукциона.

Он состоится осенью, на нем творческие работы приобретут сотрудники Омского НПЗ. На вырученные средства купят деревообрабатывающий станок для давнего социального партнера завода – дома детского творчества «Мечта». В его столярной мастерской занимается более 60 учеников в возрасте 10–14 лет. Ну а появление там нового станка еще на шаг приблизит ребят к технической профессии.

– Мы сотрудничаем с домом детского творчества несколько лет: помогли в создании нескольких инженерных проектов, обустройстве помещений. Сейчас волонтеры нашего предприятия участвуют в благотворительном аукционе. По итогам акции планируется дополнительно оснастить кружок авто- и авиамоделирования. Дети получат больше возможностей для технического творчества. Такие занятия включают в детях любопытство, вовлекают в полезную практическую деятельность, – отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Кстати, при поддержке Омского нефтеперерабатывающего завода в «Мечте» ранее уже появились классы робототехники и косморобототехники.

Акция «Мастерская добра» проходит на Омском НПЗ с 2016 года под эгидой программы социальных инвестиций «Родные города». За это время предприятие поддержало медицинские, детские и специализированные учреждения региона. К примеру, в прошлом году на вырученные средства купили оборудование для керамической мастерской школы искусств № 5.