Когда маршрутка подъезжала к конечной, выяснилось, что юные пассажирки не знают, где они находятся и как вернуться домой.

Когда маршрутка подъезжала к конечной, выяснилось, что юные пассажирки не знают, где они находятся и как вернуться домой.

Сотрудники ДПС помогли вернуться домой двум юным омичкам, которые сели не на ту маршрутку и оказались за городом, в незнакомой для них местности. Инцидент произошел накануне утром в маршрутке № 922 (Бархатовой – Сады Здоровье).

Когда водитель подъезжал к поселку Горячий Ключ, он увидел в салоне двух малолетних пассажирок. Мужчина спросил, куда они едут, и понял, что девочки не знают, где находятся. Тогда маршрутчик остановил транспортное средство и обратился за помощью дежурившим на трассе сотрудникам Госавтоинспекции.

– Дети рассказали автоинспекторам, что они гуляли и решили съездить в продуктовый магазин, но, сев не в тот транспорт, уехали в другую сторону. Сотрудники Госавтоинспекции связались с бабушкой юных омичек, после чего на патрульном автомобиле отвезли их к ней в Советский округ, – сообщили в пресс-службе ведомства.

В полиции омичам напомнили о необходимости контролировать своих детей. Также нужно выучить с ними номера телефонов родителей, адрес проживания и правила безопасного поведения на дороге. Это особенно актуально летом, когда дети проводят большое количество времени на улице.