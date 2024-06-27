Четверым обвиняемым грозит лишение свободы сроком до 6 лет.

Четверым обвиняемым грозит лишение свободы сроком до 6 лет.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении группы мошенников, которая похищала средства материнского капитала. На счету руководителя кредитно-потребительского кооператива и трех его подельников-риелторов 72 эпизода преступления.

По версии следствия, в 2020–2022 гг. мошенники продавали владельцам сертификатов на маткапитал дома в районах. В документах, которые подавали в пенсионный фонд, они указывали завышенную цену. В результате им удалось похитить 39,5 млн рублей.

В СК отметили, что руководителя кооператива ранее уже осудили за похожие преступления. Он находится под стражей, его подельники – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. У них арестовали квартиры и машины на 16,9 млн рублей.

Дело будет рассматривать Советский райсуд Омска. Мошенникам грозит до 6 лет колонии.