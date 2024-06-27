Омск-Информ
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·Общество

Местный водопровод не работает с весны, никаких мер к восстановлению водоснабжения не принимается. 

Следственный комитет сообщил о начале проверки по факту отсутствия воды в деревне Сеитово Тарского района. Местные жители через соцсети сообщили, что воды в населенном пункте нет уже два месяца.

– Отсутствует водоснабжение, в течение двух месяцев не работает водопровод, однако мер к восстановлению водоснабжения не принимается, – говорится в сообщении СК РФ.

В ходе проверки будут установлены причины отсутствия воды, а также дана оценка действиям местных властей.

·Общество

Местный водопровод не работает с весны, никаких мер к восстановлению водоснабжения не принимается. 

Следственный комитет сообщил о начале проверки по факту отсутствия воды в деревне Сеитово Тарского района. Местные жители через соцсети сообщили, что воды в населенном пункте нет уже два месяца.

– Отсутствует водоснабжение, в течение двух месяцев не работает водопровод, однако мер к восстановлению водоснабжения не принимается, – говорится в сообщении СК РФ.

В ходе проверки будут установлены причины отсутствия воды, а также дана оценка действиям местных властей.