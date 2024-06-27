Омск-Информ
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·Авто

Дорожно-транспортное происшествие случилось утром в Кировском округе.
Сегодня около 08:50 на улице Дианова в Омске случилось ДТП. Как сообщили в полиции, 40-летний водитель автомобиля Nissan Sunny в районе остановки «Лесной проезд» сбил 57-летнего пешехода.
По предварительным данным, иномарка проехала на красный сигнал светофора, а мужчина шел по переходу на зеленый. Пешеходу понадобилась медицинская помощь.
Сотрудники полиции проводят проверку, выясняют обстоятельства и причины происшествия.
1203
·Авто

Дорожно-транспортное происшествие случилось утром в Кировском округе.
Сегодня около 08:50 на улице Дианова в Омске случилось ДТП. Как сообщили в полиции, 40-летний водитель автомобиля Nissan Sunny в районе остановки «Лесной проезд» сбил 57-летнего пешехода.
По предварительным данным, иномарка проехала на красный сигнал светофора, а мужчина шел по переходу на зеленый. Пешеходу понадобилась медицинская помощь.
Сотрудники полиции проводят проверку, выясняют обстоятельства и причины происшествия.
1203