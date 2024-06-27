Омск-Информ
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·Авто

Так городские власти планируют бороться с заторами.
Омские чиновники запретили остановку транспорта на улице 6-я Северная от дома № 2 до дома № 18 в обоих направлениях. В ближайшее время там установят знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».
– Вводимая мера направлена на предотвращение возникновения заторовых ситуаций вследствие несанкционированной остановки и стоянки транспортных средств, – сообщили в мэрии.
За нарушение омичам грозит штраф 1,5 тыс. рублей. Отметим, что машину могут увезти на специализированную стоянку.
Ранее парковку запретили на Булатова.
·Авто

Так городские власти планируют бороться с заторами.
Омские чиновники запретили остановку транспорта на улице 6-я Северная от дома № 2 до дома № 18 в обоих направлениях. В ближайшее время там установят знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».
– Вводимая мера направлена на предотвращение возникновения заторовых ситуаций вследствие несанкционированной остановки и стоянки транспортных средств, – сообщили в мэрии.
За нарушение омичам грозит штраф 1,5 тыс. рублей. Отметим, что машину могут увезти на специализированную стоянку.
Ранее парковку запретили на Булатова.