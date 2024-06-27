Майра Валитова работала судьей Первомайского районного суда с 2009 года.

Майра Валитова работала судьей Первомайского районного суда с 2009 года.

На завтрашнем заседании квалификационной коллегии судей Омской области будет рассматриваться заявление о прекращении полномочий судьи Первомайского районного суда Омска Майры Валитовой. Она написала соответствующее заявление и хотела бы покинуть свой пост 8 июля текущего года.

Валитова работает судьей более 20 лет. Сначала это был мировой суд в Октябрьском округе города, а затем в 2009 году она перешла на работу в Первомайский райсуд Омска, где работает уже 15 лет судьей гражданской коллегии.

Также на заседании коллегии судей будет рассматриваться 6 заявлений на замещение вакантных должностей мировых судей в различных районах Омска и области.