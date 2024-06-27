Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Авто

Это связано с капитальным ремонтом трамвайных путей. 

В Омске из-за капитального ремонта трамвайных путей три маршрута, которые едут до Амурского поселка, временно пустят по укороченным маршрутам. Как уточнили в департаменте транспорта, движение трамваев по маршрутам № 1, 4, 7 в сторону Амурского поселка с 20:30 часов четверга, 27 июня, до 05:30 часов пятницы, 28 июня, будет осуществляться до остановочного пункта «Улица 11-я Ремесленная» из-за проведения капитального ремонта трамвайного пути по улице Челюскинцев на участке от улицы 5-я Северная до улицы 8-я Восточная.

Таким образом, трамваи не доедут до конечной «Поселок Амурский» несколько остановок. Правда, продлится такое ограничение всего несколько часов. 

·Авто

Это связано с капитальным ремонтом трамвайных путей. 

В Омске из-за капитального ремонта трамвайных путей три маршрута, которые едут до Амурского поселка, временно пустят по укороченным маршрутам. Как уточнили в департаменте транспорта, движение трамваев по маршрутам № 1, 4, 7 в сторону Амурского поселка с 20:30 часов четверга, 27 июня, до 05:30 часов пятницы, 28 июня, будет осуществляться до остановочного пункта «Улица 11-я Ремесленная» из-за проведения капитального ремонта трамвайного пути по улице Челюскинцев на участке от улицы 5-я Северная до улицы 8-я Восточная.

Таким образом, трамваи не доедут до конечной «Поселок Амурский» несколько остановок. Правда, продлится такое ограничение всего несколько часов. 