Омск-Информ
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·Общество

В Омске будет по-прежнему тепло. А кое-где по области пройдут дожди с грозами. 

Сегодня в Омске погода не преподнесет больших сюрпризов. По-прежнему будет тепло, до +29 градусов. К вечеру станет чуть прохладнее: +25.

Температура воздуха по Омской области тоже не удивит. Здесь также тепло и даже душно – от +15 утром до +29 днем. В некоторых районах пройдут небольшие дожди с грозами и образуются туманы. 

Утром атмосферное давление будет слабо падать, а днем начнет расти. 

·Общество

В Омске будет по-прежнему тепло. А кое-где по области пройдут дожди с грозами. 

Сегодня в Омске погода не преподнесет больших сюрпризов. По-прежнему будет тепло, до +29 градусов. К вечеру станет чуть прохладнее: +25.

Температура воздуха по Омской области тоже не удивит. Здесь также тепло и даже душно – от +15 утром до +29 днем. В некоторых районах пройдут небольшие дожди с грозами и образуются туманы. 

Утром атмосферное давление будет слабо падать, а днем начнет расти. 