Омск-Информ
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·Общество

Шесть из десяти респондентов дают чаевые таксистам.

Согласно исследованию специалистов SuperJob, чаще всего омичи оставляют чаевые в ресторанах и кафе – так поступают 74 % опрошенных. 44 % жителей дают чаевые курьерам, парикмахерам – 34 %. Каждый третий благодарит автозаправщиков и работников гостиниц.

Стоит отметить, что больше всего чаевых омичи оставляют персоналу отелей – 400 рублей. Сотрудникам кафе и ресторанов на чай дают около 300 рублей, а парикмахерам – 240 рублей. Таксисты получают от жителей Омска 120 рублей, а работники автозаправок и автомоек – около 100 рублей.

·Общество

Шесть из десяти респондентов дают чаевые таксистам.

Согласно исследованию специалистов SuperJob, чаще всего омичи оставляют чаевые в ресторанах и кафе – так поступают 74 % опрошенных. 44 % жителей дают чаевые курьерам, парикмахерам – 34 %. Каждый третий благодарит автозаправщиков и работников гостиниц.

Стоит отметить, что больше всего чаевых омичи оставляют персоналу отелей – 400 рублей. Сотрудникам кафе и ресторанов на чай дают около 300 рублей, а парикмахерам – 240 рублей. Таксисты получают от жителей Омска 120 рублей, а работники автозаправок и автомоек – около 100 рублей.