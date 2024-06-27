В жаркие деньки лучше не заливать полный бак, не включать кондиционер сразу и не парковаться в низинах – это может привести к неприятностям.

В жаркие деньки лучше не заливать полный бак, не включать кондиционер сразу и не парковаться в низинах – это может привести к неприятностям.

В использовании автомобиля летом тоже есть особенности, которые должны быть знакомы любому автолюбителю. Однако знают о них не все. Технический директор сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов рассказал, как эксплуатировать свою машину жарким летом, чтобы не нанести вред не ей, ни себе.

Многие водители специально ждут, когда индикатор в виде автозаправочной колонки на приборной панели станет оранжевым – и двигают на ближайшую АЗС, чтобы залить полный бак. Однако летом от этой затеи лучше отказаться.

– Не стоит летом заправлять полный бак, особенно в жаркие дни. Из-за нагрева в нем может вырасти давление, топливо начнет выдавливаться через клапан или недокрученную крышку бензобака. А это серьезные риски пожара, – рассказал автоэксперт kp.ru.

Автовладельцев, чьи стальные кони оборудованы кондиционером, необоснованно считают счастливчиками. Это действительно плюсик к комфорту, однако пользоваться системой тоже надо с умом.

– В сильную жару лучше не включать кондиционер сразу как сел в машину, а минуту-другую проехать с открытыми окнами, дать выйти горячему воздуху. И только после этого включать кондиционер – чтобы не было резких перепадов температуры, что вредно влияет на пластик и стекла. Вообще, «кондей» не нужно гонять на предельных режимах, может выйти из строя, да и простудиться недолго, – продолжает Родионов.

Когда идет дождь, то кажется, что и здесь у автомобилистов преимущество – они, по крайней мере, могут укрыться в салоне. Но стоит неудачно выбрать место парковки и оставить авто без присмотра, и могут начаться неприятности.

– Если синоптики обещают ливень, лучше не парковаться в низинах, иначе получите машину-утопленника. Но уж если попали в такую ситуацию, что воды оказалось по середину двери, то лучше не заводить двигатель и дать машине основательно высохнуть, – советует специалист.

Еще правильнее будет вызвать эвакуатор и прямо с ним поехать в автосервис. Ну а если вдруг начался крупный град, то для защиты корпуса от вмятин Родионов поделился таким лайфхаком: укрыть капот и крышу салонными ковриками. Также в этих случаях выручит какое-нибудь старое одеяло, которое можно закинуть в багажник.

Разумеется, стоит следить и за уровнем охлаждающей жидкости, иначе есть риск из-за перегрева двигателя встать где-нибудь в городе или на трассе. Измерять уровень антифриза необходимо, когда двигатель еще холодный.