За последние годы смертность граждан Омского региона от внешних причин смерти заметно снизилась, однако возросла доля случайных отравлений без алкоголя.

За последние годы смертность граждан Омского региона от внешних причин смерти заметно снизилась, однако возросла доля случайных отравлений без алкоголя.

О том, что относится к внешним причинам смерти и как себя обезопасить, рассказала врач-методист Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Амалия Долгушина.

Внешние причины смерти – это причины, смерть от которых наступает «вследствие физического повреждения, вызванного механическим, тепловым, химическим или радиационным воздействием, превышающим порог физиологической сопротивляемости организма, или отсутствием одного или нескольких жизненно важных элементов (например, кислорода)».

Следовательно, абсолютно любое воздействие на человека извне, которое привело к летальному исходу, считается внешней причиной. Основной характеристикой таких причин смерти является их предотвратимость.

Существует огромное многообразие факторов внешней среды, которые могут привести к гибели человека. Однако есть причины, встречающиеся наиболее часто на территории нашего региона. К ним относится: повреждения с неопределенными намерениями, самоубийства, случайные отравления без алкоголя, случайное отравление (воздействие) алкоголем, дорожно-транспортные происшествия и другие внешние причины.

– За последние несколько лет смертность граждан Омского региона от внешних причин смерти заметно снизилась. Однако возросла доля случайных отравлений без алкоголя, – подчеркнула Амалия Долгушина.

Врач отмечает, что зачастую некоторые факторы провоцировались состоянием человека. К примеру, одной из причин бытовых пожаров является курение в состоянии алкогольного опьянения. Часть транспортных несчастных случаев совершается в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, зачастую с более тяжелыми последствиями. В смерть по неосторожности в результате отравлений, падений, утоплений и так далее также значительную долю вносит алкоголь или другие вещества, под воздействием которых оказывается человек. В состоянии опьянения совершаются до 78 % противоправных действий причинения тяжкого вреда здоровью.

Осознавая риски, человек может сохранить жизнь и здоровье.