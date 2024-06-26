Одну девочку пришлось госпитализировать.

Одну девочку пришлось госпитализировать.

Вчера, 25 июня, в дорожных авариях в Омске пострадали три ребенка. Все ДТП случились в течение трех часов.

Около 17:12 на пересечении Туполева и Комарова столкнулись Volkswagen Tiguan и Nissan March. По предварительным данным, авария произошла потому, что 64-летний водитель первой иномарки не уступил дорогу. Пострадала годовалая пассажирка автомобиля Nissan.

Около 18:50 на улице Волкова 21-летний парень на автомобиле Toyota Corolla сбил 9-летнего мальчика. По предварительным данным, ребенок выбежал на проезжую часть. Его также доставили в больницу.

Еще одна авария из-за непредоставления преимущества в движении случилась около 20:10 на улице 60 лет Победы в районе пересечения с Суворова. По данным полиции, 60-летний мужчина на «Ладе-Весте» врезался в автомобиль Toyota Carina. Травмы получила 13-летняя пассажирка иномарки. Ее госпитализировали.