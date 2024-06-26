Омск-Информ
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На улице Багнюка планируется уложить 2000 квадратных метров асфальта.

В Омске продолжается аварийно-восстановительный ремонт дорог. Сегодня начались работы на улице Багнюка. Дорожники планируют уложиться в один день, им нужно заменить асфальт на площади 2 тыс. кв. м.

– Работы на улице Багнюка планируется завершить в течение одного дня. На участке рабочие организовывают реверсивное движение, чтобы избежать полного перекрытия проезжей части, – сообщил представитель Управления дорожного хозяйства и благоустройства Владимир Трушин.

Ранее подобные работы прошли на улицах Дианова, 1-я Военная, Рабиновича, Госпитальная, Харьковская, бульвар Космонавтов, дороге на поселок Степной и других объектов. Было использовано свыше 30 тыс. тонн асфальтобетонной смеси.

·Авто

На улице Багнюка планируется уложить 2000 квадратных метров асфальта.

В Омске продолжается аварийно-восстановительный ремонт дорог. Сегодня начались работы на улице Багнюка. Дорожники планируют уложиться в один день, им нужно заменить асфальт на площади 2 тыс. кв. м.

– Работы на улице Багнюка планируется завершить в течение одного дня. На участке рабочие организовывают реверсивное движение, чтобы избежать полного перекрытия проезжей части, – сообщил представитель Управления дорожного хозяйства и благоустройства Владимир Трушин.

Ранее подобные работы прошли на улицах Дианова, 1-я Военная, Рабиновича, Госпитальная, Харьковская, бульвар Космонавтов, дороге на поселок Степной и других объектов. Было использовано свыше 30 тыс. тонн асфальтобетонной смеси.